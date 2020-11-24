Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme! Şüpheli sayısı 26'ya çıktı

24 Kasım 2020 Salı 13:54 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 13:54

Ülkesi Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasıyla ilgili hazırlanan iki iddianame birleştirildi. Böylece davada şüpheli sayısı 26'ya çıktı. Dava, 4 Mart'a ertelendi.

KAŞIKÇI İDDİANAMESİ

Cemal Kaşıkcı cinayetinde 20 Suudi Arabistan vatandaşı hakkında kamu davası açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik belgesini almak üzere 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda boğularak öldürülmesi ve cesedinin parçalanarak yok edilmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtilmişti.

"CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME"



Açıklamada, iddianamede, Kaşıkçı'nın öldürülmesi eylemini gerçekleştirmek üzere görevlendirme yapıp diğer şüphelilere gerekli talimatları veren şüpheliler Ahmet bin Muhammed El Asırı ve Saud Al Kahtanı hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ayrı ayrı hapis cezası istendiği belirtilmişti.

İddianamede, en başından itibaren maktulü Suudi Arabistan'a götürmek, kabul etmediği takdirde öldürmek üzere fikir birliği ve ortak suç işleme kararı ile hareket ederek Kaşıkçı'yı boğarak öldüren 18 şüpheli hakkında ise 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiği aktarılan açıklamada, şüpheliler hakkında kamu davası açıldığı kaydedilmişti.