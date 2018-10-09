Cemal Kaşıkçı kimdir son dakika nerede? Cemal Kaşıkçı öldürüldü mü nişanlısı Hatice Cengiz kim? Cemal Kaşıkçı bulundu mu? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Ahmet Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de ülkesinin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdiğinden beri haber alınamıyor. Türk yetkililer Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü söylerken Suudi yetkililer ise iddiaları reddediyor. Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan yönetimi ile ilişkisi ve gazeteciliğini inceledik. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin, konsolosluktaki adli işlemler için bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Cemal Kaşıkçı 13 Ekim 1958'de Suudi Arabistan'ın Medine kentinde dünyaya geldi. 1985 yılında ABD'deki Indiana State University'den mezun olan Kaşıkçı, sonrasında ülkesine dönerek gazetecilik yapmaya başladı.1991 - 1999 yılları arasında Al Madina gazetesinin yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği vekilliği yapan Kaşıkçı, bu süreçte Afganistan gibi ülkelerden haberler geçti, 1987-95 yılları arasında eski El Kaide lideri Usame bin Ladin ile Afganistan ve Sudan'da söyleşiler yaptı. Daha sonra İngilizce yayın yapan Arab News'in başında dört yıl çalışan Kaşıkçı, buradan geçtiği Al Watan'ın yazı işleri müdürlüğünde 52 gün görev yapabildi, gazetede ülkedeki dini yapıyı eleştiren yazıların çıkması üzerine görevden alındı. Cemal Kaşıkçı kimdiri ve hakkında merak edilenler..

CEMAL KAŞIKÇI KİMDİR?

Cemal Kaşıkçı 13 Ekim 1958'de Suudi Arabistan'ın Medine kentinde dünyaya geldi. 1985 yılında ABD'deki Indiana State University'den mezun olan Kaşıkçı, sonrasında ülkesine dönerek gazetecilik yapmaya başladı.



1991 - 1999 yılları arasında Al Madina gazetesinin yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği vekilliği yapan Kaşıkçı, bu süreçte Afganistan gibi ülkelerden haberler geçti, 1987-95 yılları arasında eski El Kaide lideri Usame bin Ladin ile Afganistan ve Sudan'da söyleşiler yaptı.





Daha sonra İngilizce yayın yapan Arab News'in başında dört yıl çalışan Kaşıkçı, buradan geçtiği Al Watan'ın yazı işleri müdürlüğünde 52 gün görev yapabildi, gazetede ülkedeki dini yapıyı eleştiren yazıların çıkması üzerine görevden alındı.



Bunun üzerine ülkeyi terk eden Kaşıkçı, İngiltere ve ABD'de Suudi Arabistan Büyükelçiliği yapan Prens Türki al Faysal'ın danışmanlığına getirildi. 2008 yılında tekrardan Al Watan'ın yazı işleri müdürlüğüne getirildi ve 2010 yılında gazetede yayınlanan eleştirel yazılar nedeniyle bir kere daha görevden alındı.

HATİCE CENGİZ KİMDİR?

Suudi gazetecinin nişanlısı olan 36 yaşındaki Hatice Cengiz, yaklaşık 1 haftadır Cemal Kaşıkçı'dan haber alamıyor.

"Artık hayatta olduğumu hissetmiyorum"



Cengiz, günlerdir süren bekleyişin ardından olayla ilgili açıklama yaptı.



Cengiz, "Artık hayatta olduğumu hissetmiyorum. Uyuyamıyorum. Yemek yiyemiyorum" dedi.



Pazartesi günü polis tarafından ikinci kez ifadesi alınan Cengiz, DNA örnekleri için Kaşıkçı'nın bazı elbiselerinin ve kişisel eşyalarının alındığını söyledi.

"Konsolosluğa beraber geldik"



Cengiz, Konsolosluk binasına Kaşıkçı'yla beraber geldiklerini ve çıkışta birlikte dönmek için binanın önündeki girişte nişanlısını beklediğini söyledi.





Cengiz, saat 16.00 civarında bir şeylerin yanlış gittiğini farkederek, konsolosluğun kapanma saatini (15.30) internetten kontrol ettiğini belirtti.



"O zaman 'Cemal nereye gitti?' diye sormaya başladım" diyen Cengiz, konsolosluğun kapısına doğru yürüyerek korumaya Cemal'in nerede olduğunu sorduğunu söyledi.



Cengiz daha sonra konsolosluğu arayarak, "Cemal nerede? Girişte bekliyorum. Cemal içeri girdi ve çıkmadı" dediğini, bir adamın girişe gelerek içeride kimsenin olmadığını söylediğini anlattı.