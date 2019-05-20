Cemalettin Sarar son dakika gelişmesi nedir? Cemalettin Sarar kimdir, nereli, ne iş yapar? Sorularına vatandaşlar tarafından internette yanıt aranıyor. Ünlü iş insanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ın yüzleri maskeli 3 kişinin evlerine girip Sarar çiftinin el ve ayakların koli bandı ile bağlayan şüpheliler, darp ettikten sonra kasadan ziynet eşyası ve yüksek miktarda döviz çalarak olay yerinden kaçmıştı. Sarar çiftinin evlerinin soyulmasının ardından Türk Interpol’ü de devreye girdi. Yabancı uyruklu silahlı soygun şüphelilerinin yurt dışına kaçma ihtimali nedeniyle güvenlik tedbirleri artırıldı. Eskişehir polisi, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Cemalettin Sarar ve ailesine bu dehşeti yaşatan hırsızlık olayı ile ilgili son dakika gelişmesi nedir? İşte haberimizin detayları…

KASANIN ANAHTARINI SORDULAR

DHA'nın haberine göre, olayın detayları ise yeni ortaya çıktı. İddiaya göre, Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar evde yalnızken, yüzleri maskeli 3 kişi yatak odasına gelip, çiftin ellerini ve ayaklarını koli bandıyla bağladı. Şüpheliler Sarar çiftinden 1 milyon ABD doları ve 1 milyon euro istedi. O kadar paraları olmadığını söyleyen Sarar çifti, zanlılar tarafından darp edildi. 3 kişi daha sonra kasanın anahtarını sordu. Zehra Sarar, anahtarın yerini bilmediğini söyleyince zanlılar çifti yine dövüp, evde arama yaptı. Şüpheliler anahtarını buldukları kasadan ziynet eşyaları ile yüksek miktarda dövizi sırt çantalarına doldurarak olay yerinden kaçtı.

MOLDOVALI ÇALIŞANA GÖZALTI

Yaklaşık 1,5 saat sonra elleri ve ayaklarındaki koli bantları makasla keserek kurtulan çift, polisi aradı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde parmak izi incelemesi yaptı. Sağlık kontrolünden geçirilen Cemalettin Sarar, yüzleri maskeli silahlı 3 kişinin eve girerek kendilerini darp ettiğini, kendi aralarında ise Bulgarca ya da ona benzer bir dil kullandıklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Sarar çiftinin evinde çalıştığı iddia edilen Moldova uyruklu IuliaI.D.’yi gözaltına aldı. Ayrıca fabrika ve satış mağazasının bulunduğu çevresi tel örgülü ev ile bölgedeki tüm güvenlik ve mobese kameraları da incelemeye alındı.

INTERPOL DEVREYE GİRDİ

Sarar çiftinin evlerinin soyulmasının ardından Türk Interpol’ü de devreye girdi. Yabancı uyruklu silahlı soygun şüphelilerinin yurt dışına kaçma ihtimali nedeniyle güvenlik tedbirleri artırıldı. Eskişehir polisi, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

CEMALETTİN SARAR KİMDİR?

1944 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Çocuk yaşlarda çalışma hayatına atıldı. Uzun yıllar esnaflık yaptıktan sonra 1983 yılında kardeşleriyle birlikte fabrikasyon imalata geçerek bugün dünyanın sayılı markaları arasında yer alan kendi şirketlerini kurdu. 2005-2009 yılları arasında Eskişehir Ticaret Odası başkanlığı yapan, TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Sarar, şirketinin yönetim kurulu başkanlığına devam ediyor.