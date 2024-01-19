İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 81 ilde son 5 gündür "aranan şahıslara yönelik" devam eden "Çember-11" operasyonlarında arama kaydı bulunan 3209 firari yakalandı.
8️⃣1️⃣ İlde Son 5️⃣ gündür "Aranan Şahıslara Yönelik" devam eden "ÇEMBER-11" Operasyonlarında Arama Kaydı bulunan 3️⃣.2️⃣0️⃣9️⃣ Firari Yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 19, 2024
Aziz Milletimin Bilmesini İsterim ki;
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu... pic.twitter.com/stYigFOMfI