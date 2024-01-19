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  • “Çember-11” operasyonlarında arama kaydı bulunan 3209 firari yakalandı
Güncel

“Çember-11” operasyonlarında arama kaydı bulunan 3209 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 81 ilde son 5 gündür “aranan şahıslara yönelik” devam eden “Çember-11” operasyonlarında arama kaydı bulunan 3209 firari yakalandı.

19 Ocak 2024 Cuma 08:04 - Güncelleme:
“Çember-11” operasyonlarında arama kaydı bulunan 3209 firari yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 81 ilde son 5 gündür "aranan şahıslara yönelik" devam eden "Çember-11" operasyonlarında arama kaydı bulunan 3209 firari yakalandı.

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