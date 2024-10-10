İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 1 haftadır düzenlenen "Çember-23" operasyonları ile hapis cezasına yönelik yakalama kararı bulunan 4 bin 139 şahsın yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 81 ilde mahkemelerce hapis cezasına yönelik yakalama kararı verilen şahıslara yönelik "Çember-23" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 4 bin 139 şahıs yakalandı. Şahısların 4 bin 60'ının 0-5 yıldır, 51'inin 5-10 yıldır ve 28'inin ise 10 yıl üzeri aranmakta olduğu tespit edildi. Bu şahısların; 700'ü hırsızlıktan, 140'ı dolandırıcılıktan 360'ı yağmadan, 50'si cinayetten 106'sı cinsel suçlardan, 721'i narkotik suçlarından, 49'u terör suçlarından, 448'i KOM (Kaçakçılık, Organize) ve bin 565'i diğer suçlardan arandığı belirtildi.
Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda aranma kaydı oluşturulan bir şahsın bir dakika sonra yakalandığını belirterek, "Sakarya Ağır Ceza İlamat Masasınca kasten yaralama suçundan dolayı 8 Ekim 2024 günü saat 17.42'de 26 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası ile aranma kaydı girilen O.H. adlı şahıs, aynı gün 1 dakika sonra saat 17.43'te, Ordu İl Emniyetimize bağlı ekiplerimizce Gülyalı ilçesinde yapılan yol uygulamasında yakalandı ve cezaevine teslim edildi" ifadelerine yer verdi.