Ankara'da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde kasten yaralama, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'nde zarar verme olaylarını gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çankaya ilçesindeki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde "kasten yaralama", Mamak ilçesindeki Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'nde "zarar verme" olayları meydana geldi.

Yapılan çalışmalar sonucu üç olayı da gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli A.O.K, gözaltına alındı.

Konuyla ilgili tahkikat çok yönlü devam ediyor.



İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: PROVOKASYON HER YÖNÜYLE SORUŞTURULMAKTADIR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıları provokasyon olarak niteleyerek konunun her yönüyle soruşturulduğunu bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından Ankara Emniyet Müdürlüğünün olaylarla ilgili açıklamasını da alıntılayarak yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Çankaya'da bir, Mamak'ta iki cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir'e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun."

BAKAN BOZDAĞ: ADLİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınayarak, olayın bütün yönleriyle aydınlatılacağını bildirdi.

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da cemevlerine yapılan saldırıyı ve provokatör saldırganı kınıyorum. Alevi kardeşlerimizin cemevlerine yapılan saldırı, milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır. Saldırıyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır."