CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonu ile ilgili yeni bilgi ve belgeler gelmeye devam ediyor. Soruşturmanın önemli delilleri arasında yer alan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla hazırlanıp savcılığa gönderilen İç Denetim Raporu'nda çarpıcı tespitler yer alıyor. Tugay, eski başkan Tunç Soyer gözaltına alındıktan sonra inkar etmeye çalışsa da raporda, denetimin bizzat başkanın (Cemil Tugay) oluru/talimatı ile hazırlandığı vurgulanıyor. Tutuklu eski Başkan Tunç Soyer döneminde çifte faturalandırma, hayali sevkiyat, şişirilmiş maliyetler ve belgesiz harcamalarla alım, kiralama ve hizmet süreçlerinde belediye kaynaklarının sistematik biçimde istismar edildiğine dikkat çekilen raporda 100 milyon liradan fazla kamu zararı oluştuğu dile getiriliyor.

Çok sayıda usulsüzlüğe dikkat çekilen belgelerde, denetimin bizzat Tugay'ın talimatıyla yapıldığı vurgulanıyor.

64 MİLYON LİRALIK KİRALAMA VURGUNU

İç Denetim Raporu'na göre, İzbeton 2023–2024 yıllarında Onas İnşaat Ltd. Şti. ve Asyel Ltd. Şti. ile toplam 63 milyon 950 bin TL tutarında araç ve iş makinesi kiralama sözleşmesi yaptı. Ancak aynı araçlar için aynı dönemde iki kez fatura düzenlendiği ve mükerrer ödemelere göz yumulduğu tespit edildi. Yalnızca "nakliye hizmeti" adı altında 5 milyon 280 bin TL fazla ödeme yapıldığı da raporda yer aldı. 2024'ün ilk üç ayında hiç çalışmayan araçlar için yapılan 2 milyon 414 bin TL'lik ödeme ise usulsüz bulundu.

HAYALİ KİLİT PARKE SEVKİYATI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Raporda, 2021 ve 2022 yıllarında hiç gerçekleşmeyen 167 bin metrekarelik kilit parke sevkiyatına dair ödemeler de dikkat çekti. 2022 yılında 37 bin 144 metrekarelik, 2021 yılında ise 65 bin metrekareyi aşkın sevkiyatın yapılmadığına rağmen toplamda 8,9 milyon TL ödendiği belirlendi.

Denetim birimi, Bayındır–Torbalı hattındaki yol kaplama işiyle ilgili Ramer İnşaat'ın 7,3 milyon TL'lik imalatı 10,3 milyon TL'ye faturalandırdığını, Menemen'deki bir başka projede ise Siyam Group'un belediyeye 10,5 milyon TL fazla fatura kestiğini ortaya koydu. Bu kapsamda belediyeye toplam 20,9 milyon TL zarar verildiği belirtildi.

6,5 MİLYON LİRA BUHAR OLDU

2021-2024 döneminde seyahat, konaklama, yemek, uçak bileti ve organizasyon gibi kalemlerde toplam 6 milyon 534 bin 170 TL harcama yapıldığı ancak bu giderlerin hiçbirinin şirket faaliyetleriyle ilişkilendirilemediği belirlendi. 129 fatura incelendiğinde, ödeme kararlarının yalnızca üç üst düzey yöneticinin imza veya parafına dayandığı ve herhangi bir resmi belgeye dayanmadığı tespit edildi.

SOYER VE KAYA TUTUKLANMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İç Denetim Raporu sonrası yaptığı suç duyurusuyla birlikte İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzbeton Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60 kişi tutuklanmıştı.

BELGE DE YOK TALİMAT DA

Rapora göre, Genel Müdür Heval Savaş Kaya'nın imzasıyla 107 faturada toplam 3 milyon 989 bin TL, Genel Müdür Vekili Hüseyin Şimşek'in parafıyla 835 bin TL ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alihan Bozan'ın onayıyla 28 bin TL ödeme yapıldı. Bazı fatura asıllarının ibraz edilemediği ve ödemelere dair yazılı talimatların bulunmadığı belirtildi.

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