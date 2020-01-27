İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9393
  • EURO
    6,5518
  • ALTIN
    299.553
  • BIST100
    120860
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cemil Kazancı kimdir, ne iş yapıyor? Cemil Kazancı nereli, kaç yaşında?
Güncel

Cemil Kazancı kimdir, ne iş yapıyor? Cemil Kazancı nereli, kaç yaşında?

Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında başlattığı Elazığ'a yardım kampanyasında rekor bağış ile gündeme gelen Cemil Kazancı hakkında araştırmalar hız kazandı. Cemil Kazancı kimdir, ne iş yapıyor? Cemil Kazancı nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Acun Ilıcalı'ya SMS mesajı atan Cemil Kazancı 2 milyon TL bağışladığını açıkladı. Böylece, programın rekor bağışı Cemil Kazancı'dan gelmiş oldu. Cemil Kazancı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

27.01.2020  09:56 - Güncelleme: 27.01.2020  09:56

Cemil Kazancı kimdir, ne iş yapıyor? Cemil Kazancı nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Acun Ilıcalı'nın TV 8 ekranlarında başlattığı Elazığ'a yardım kampanyasının dikkat çeken ismi Cemil Kazancı oldu. En büyük yardımı gerçekleştiren isimlerden birisi olan Cemil Kazancı, 2 milyon liralık yardım bağış yaptığını açıkladı. Cemil Kazancı'ya dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

CEMİL KAZANCI KİMDİR?

Cemil Kazancı, 1961 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Cemil Kazancı, baba tarafından aslen Rizelidir. Çalışma hayatına aile grup şirketlerinde başlamıştır. İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik görevlerinde bulunan Kazancı, daha sonra Grup’un enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla, 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji’nin kuruluşunda aktif rol almıştır. Kazancı Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanı sıra, Kazancı Holding ve Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmakta olan Kazancı, Temmuz 2019 tarihinden itibaren Aksa Enerji CEO'su olarak görev yapmaktadır.

2017 yılında Forbes tarafından açıklanan Türkiye’nin en zenginleri listesinde Serveti: 550 milyon dolar, kaynağı ise Kazancı Holding olarak açıklanmıştır.

Eşi Cook Shop Restaurant’ların sahibi iş kadını, Ayşe Kazancı’dır. Bu evliliğinden Ecem isminde bir kızı vardır.

Cemil Kazancı, Fenerbahçe WinWin kampanyası’nda Rize adına 5 bin forma bağışı yapan isim olmuştur.

Enkaz altında 112'yi aradı! İşte o görüşme...

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Serdar Akinan hakkında suç duyurusu
Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Akinan'ın iddiasına çok sert tepki
Akinan'ın iddiasına çok sert tepki

Akinan'ın iddiasına çok sert tepki

Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı
Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı

Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı

'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'
'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'

'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.