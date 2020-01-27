27.01.2020 10:14 - Güncelleme: 27.01.2020 10:14

Cemil Kazancı'nın eşi Ayşe Kazancı kimdir? Ayşe Kazancı ne iş yapıyor? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın TV 8 ekranlarında başlattığı Elazığ'a yardım kampanyasının dikkat çeken ismi Cemil Kazancı oldu. Gecenin ardından Cemil Kazancı ve eşi Ayşe Kazancı hakkında araştırmalar hız kazandı. Cemil Kazancı ve eşi Ayşe Kazancı'ya dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

CEMİL KAZANCI'NIN EŞİ AYŞE KAZANCI KİMDİR?

Cemil Kazancı'nın eşi Ayşe Kazancı verdiği bir röportajda şunları söylemişti;

Ben de eşim Cemil Kazancı da Karadenizli ve kalabalık ailelerin çocuklarıyız. Her ikimizde çok erken sayılacak yaşta evlendik. Evliliğimiz 35, beraberliğimiz 40 yılı buldu. EFK İnşaat Turizm ve Sanayi A.Ş. yönetim kurulu başkanıyım. Kızım Ecem Kazancı Öztanık da şirketimizin yönetim kurulu başkan yardımcılığını üstleniyor. Çalışma hayatım başlayana kadar yağlıboya tablo yapıyordum. COOKSHOP devreye girdikten sonra eskisi kadar vakit ayıramamaya başladım ama yapmaktan büyük keyif aldığım şeylerin başında sıralayabilirim.