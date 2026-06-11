Cemil Meriç'in doğumunun 110. yılı! Prof. Dr. Ümit Meriç, Düzce'de öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi

Düzce İl Millî Eğitim Müdürlüğünün davetlisi olarak kente gelen Meriç, ilk olarak Düzce Belediyesi Erol Güngör Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşi programına katıldı. Öğretmenler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören programda Meriç, babası Cemil Meriç'in düşünce dünyası, kültürel mirası ve genç kuşaklara bıraktığı fikir mirası üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Cemil Meriç'in doğumunun 110. yılı anısına gerçekleştirilen programlarda, yazarın eserleri, düşünce hayatına katkıları ve medeniyet tasavvuru ele alındı. Katılımcılarla bir araya gelen Meriç, okumanın, düşünmenin ve kültürel birikimin önemine vurgu yaparken öğrencilerin ve öğretmenlerin sorularını da yanıtladı. Program sonunda Meriç'e günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.

Düzce İl Millî Eğitim Müdürü Gülşen Özer de programda yaptığı değerlendirmede, Cemil Meriç'in doğumunun 110. yılında Prof. Dr. Ümit Meriç'i Düzce'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Türk düşünce hayatına yön veren önemli bir mütefekkirin fikir mirasını gençlerimizle buluşturmak bizim için son derece kıymetlidir. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin Prof. Dr. Ümit Meriç ile bir araya gelmesi, kültürel ve entelektüel gelişimlerine önemli katkılar sunmuştur." ifadelerini kullandı.

BABASININ ADINI TAŞIYAN OKULU ZİYARET ETTİ

Düzce ziyaretleri kapsamında babasının adını taşıyan Cemil Meriç Anadolu Lisesi'ni de ziyaret eden Meriç, öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterisini izledi. Cemil Meriç'in hayatını, fikirlerini ve eserlerinden kesitleri sahneye taşıyan gösteri, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Gösterinin ardından öğrencilerle sohbet eden Meriç, gençlerin kültürel ve sanatsal çalışmalarını takdir ederek emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

DÜZCE'NİN TARİHÎ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ İNCELEDİ

Meriç, programlarının ardından Düzce'nin tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerini de yakından inceleme fırsatı buldu. Bölgenin önemli tarihî mirasları arasında yer alan Konuralp Antik Kenti'ni ziyaret eden Meriç, antik kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Akçakoca'yı gezen Meriç, Düzce'nin önemli doğal güzelliklerinden Aydınpınar Şelaleleri'ni ziyaret ederek kentin turizm potansiyelini yerinde inceleme imkânı buldu.

"DÜZCE ÖNEMLİ BİR POTANSİYELE SAHİP"

Düzce'nin sahip olduğu tarihî miras, doğal güzellikler ve kültürel zenginliklerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Meriç, kentin eğitim, kültür ve turizm alanlarında önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Düzce İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programlar, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.