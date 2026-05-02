Tepki amacıyla takım elbise giyen esnaf, yıkım kararı alınan ve İzmir Büyükşehir Belediyesince kullanıma kapatılan Çankaya Katlı Otoparkı önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici, bölgede daha fazla otopark isterken var olan otoparkın kapatıldığını ve bu nedenle vatandaşların çarşıya gelmediğini savundu.

Bu duruma tepki göstermek amacıyla 29 Nisan'da eylem gerçekleştirdiklerini ve tek dertlerinin "ekmek" olduğunu ifade eden Bilici, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a ulaşamadıklarını öne sürdü.

Daha sonra Tugay'ın yaptığı açıklamalarda kendilerine hakaret ettiğini iddia eden Bilici, "Biz esnafız, kılık kıyafetimiz de güzeldir. Biz adam gibi adamız. Ekmeğimizin peşindeyiz. Hırsız değiliz, it, uğursuz değiliz. Herbirimizin yanında 3-5 kişi çalışıyor." dedi.

"HİÇ KİMSENİN BİZLERİ KÜÇÜMSEYEN, HEDEF GÖSTEREN YA DA RENCİDE EDİCİ LAFLARINI KABUL ETMİYORUZ"

Turgay'ın sözlerini kabul etmediklerini aktaran Bilici, şöyle devam etti:

"İzmir'in ikinci büyük makamına yakışmadı. Tugay'ın ifadelerini kabul etmiyoruz. Bizler emeğiyle, alın teriyle ayakta duran, şehrin ekonomisine katkı sağlayanlar olarak hiç kimsenin bizleri küçümseyen, hedef gösteren ya da rencide edici laflarını kabul etmiyoruz. Derdimiz otoparkımız. Cemil Tugay'ın bu tahlisiz açıklamaları tarafımıza ve Kemeraltı esnafından özür dilemesine bekliyoruz. Ekmeğimizin peşine düştüğümüz halde kılık kıyafetle uğraşılması, dünya görüşüyle uğraşılması, hakaret edilmesini sindiremiyoruz. Öyle bir açıklama yapmış ki, kime ne söylesen herkes bir tarafa çekiyor. 'Tiplere bakın nasıl insanlar olduğunu görürsünüz' deyince biz de gittik rafımızdan sıfır takımları giydik, tiplerimizi düzelttik."

