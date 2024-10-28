İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe karşı hiçbir önlem almayıp yaşanan çevre felaketinde büyük pay sahibi olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kendi sorumluluğunu yerine getirmediği halde, "Zahmet olacak ama devlet, İzmir Körfezi'ne müdahale etsin. Yapmazlarsa yapmadıklarını bütün dünya bilecek" açıklaması yaptı.

Tugay'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Körfez'i kurtarmak için acil eylem planı başlatmasını görmezden gelerek yaptığı bu açıklamaya AK Parti'den peş peşe tepki geldi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, X hesabından Tugay'a yönelik "Zahmet olacak ama istifa dilekçeni yaz o zaman" şeklinde paylaşım yaptı.

AK Parti İzmir Milletvekili Kaya ise, "Zahmet olacak ama biraz Belediye Başkanlığı yapmayı deneseniz, nasıl olur!" ifadelerini kullandı.

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