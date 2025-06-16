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Cemil Tugay'ın foyası meydana çıktı! Seçime 9 gün kala aynı şeyi yapmış

Eski başkan Tunç Soyer'in yerel seçimlere beş gün kala sendika ile imzaladığı Toplu İş Sözleşmesinin belediyeye ağır mali yük getirdiğini ve işçi çıkarmanın kaçınılmaz hale geldiğini öne süren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu geçen dönemde seçime 9 gün kala benzer bir sözleşmeye imza attığı ortaya çıktı.

Sabah16 Haziran 2025 Pazartesi 08:22 - Güncelleme:
Cemil Tugay'ın foyası meydana çıktı! Seçime 9 gün kala aynı şeyi yapmış
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz günlerdeki grev krizinin ardından, Tunç Soyer'in yerel seçimlere beş gün kala sendika ile imzaladığı Toplu İş Sözleşmesinin belediyeye ağır mali yük getirdiğini ve işçi çıkarmanın kaçınılmaz hale geldiğini ifade ederek, selefini sorumsuzlukla suçladı. Ancak Tugay'ın da Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu geçen dönemde, seçime 9 gün kala benzer bir sözleşmeye imza attığı ortaya çıktı. Bu sözleşmeye göre Karşıyaka Belediyesi işçilerine uygulanan günlük yevmiye tutarı, 1 Mart 2024 itibarıyla bin 500 TL olarak belirlendi. Ayrıca, kamu kurumlarındaki ilk hizmet yılına göre her yıl için 2 TL kıdem zammı uygulanacağı kayda geçirildi.

RAKAMLAR ARASINDA FARK YOK

Yeni işe alınacak işçiler içinse asgari ücretle başlatılacağı, takip eden aydan itibaren meslek gruplarına göre taban yevmiyelerin yüzde 70'inin uygulanacağı belirtildi. Sosyal hakların ise eksiksiz uygulanacağı ifade edildi.

Sözleşmede ayrıca, ikinci yıldaki ücret artışı da 01 Mart 2025 itibarıyla, 28 Şubat 2025'te alınan günlük ücrete, TÜFE + 3 puan, 01 Eylül 2025 itibarıyla, 6 aylık dönemde gerçekleşen TÜFE oranında bir artış daha uygulanacağına yer verildi.

Sabah'ın haberine göre, AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, 13 Haziran 2025'teki İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde söz alarak Başkan Tugay'a Karşıyaka döneminde imzalanan TİS'in detaylarını hatırlatıp, "Bu sözleşmedeki rakamlarla Büyükşehir'de gündem olan sözleşme arasında bir fark var mı?" sorusunu yöneltti. Tugay ise bu soruya, "Ne zaman imzaladığımız sözleşme? Hangi sözleşme?" yanıtını verdi.

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