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Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında? Ramo dizisinin Fatoş'u Cemre Baysel kim?

Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında? Ramo dizisinin Fatoş'u Cemre Baysel kim? gibi soruların yanıtları tüm Ramo izleyicileri tarafından merak ediliyor. Show'un son bombası Ramo dizisi ilgi ile takip ediliyor. Ramo ve ailesinin anlatıldığı dizinin konusu da oyuncu kadrosu da izleyiciden tam not aldı. Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterini canlandıran Cemre Baysel, şimdi de Ramo dizisiyle ekran karşısında. Ramo dizisinin Fatoş'u Cemre Baysel hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

11.02.2020  16:55 - Güncelleme: 11.02.2020  16:55

Show Tv ekranlarının yeni dizisi Ramo büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Ramo ve ailesinin anlatıldığı dizinin konusu da oyuncu kadrosu da izleyiciden tam not aldı. Başrollerinde Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç’in yer aldığı Ramo dizisi Adana'da çekiliyor. Dizide haksızlığa karşı baş kaldıran ve sevgiyi her şeyin önüne koyan Ramo'nun sıradışı hayatının hikayesi ele alınıyor. Ramo’nun kız kardeşi Fatoş'ta izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Ramo takipçileri Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında? Ramo dizisinin Fatoş'u Cemre Baysel kim? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ramo dizisinin Fatoş'u Cemre Baysel hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

CEMRE BAYSEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 yılında İzmir'de doğmuştur. Eğitimine Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nde devam etmektedir.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile yaşayan güzel oyuncu daha sonra İsimsizler dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat veren Cemre Baysel, 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.

Cemre Baysel’in rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Elimi Bırakma (Melis) (TV Dizisi)

2017 – Payitaht Abdülhamit (Firuze) (TV Dizisi)

2017 – İsimsizler (Gülperi) (TV Dizisi)

2014 – Yeşil Deniz (Gonca) (TV Dizisi)

RAMO DİZİSİNİN FATOŞ'U KİMDİR?

Ramo’nun kız kardeşi. Kalbindekini çekinmeden dile getiren, tutkulu, dobra ve cesur biri… Hayattaki en büyük arzusu sevdiği adamla evlenip mutlu bir hayat sürmek… Ama hayatın onun için acımasız planları vardır…

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