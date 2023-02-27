Cemre suya ne zaman düşecek? 2.cemre ne zaman düşüyor? 2023 Cemre düşme tarihleri

2. cemrenin ne zaman dusecegi, Subat aynn sonuna gelinmesiyle birlikte merak edilen konular arasnda yer ald. Ilk Cemre, Subat aynn 20'sinde havaya dustu. 2023 cemre dusme tarihlerine gore ikinci cemre de Subat aynda dusecek. Peki Cemre suya ne zaman dusecek? 2.cemre ne zaman dusuyor? Iste cemre dusme tarihleri

2. CEMRE NE ZAMAN DUSECEK 2023?

Soguk havalarn ardndan toprag sttgna inanlan cemre ilk olarak 20 Subat tarihinde havaya dustu. 2. cemre ise 27 Subat 2023 tarihinde suya dusecek.

2023 CEMRE DUSME TARIHLERI

Cemre; Birer hafta arayla havaya, suya ve topraga duser. Baharn gelisini mujdeleyen cemrenin ilki 19-20 Subat'ta havaya, ikincisi 27 Subat'ta suya, ucuncu ve son cemre de 6 Mart tarihinde topraga dusecek. Ucuncu cemrenin ardndan bahar gelir.

CEMRE NEDIR?

Cemre, Ilkbahar baslangcnda yediser gun arayla; once havada sonra su ve toprakta olusan scaklk artsdr.

"Ates" ve "kor" anlamna gelen cemrenin her yl subat ay sonunda baslayan takvime gore once havaya, sonra suya, son olarak da topraga dustugu kabul ediliyor. "Cemre dusmesi" bahar bayram nevruzun yaklastgna da isaret ediyor.

"Cemre dusmesi" ayn zamanda hayvanclkla ugrasanlar icin soguk nedeniyle dsarya ckartamadklar hayvanlarn otlaklara kavusma zamannn yaklastgn, tarmla ugrasanlar icin de topragn islenme donemine gelindigini ifade ediyor.