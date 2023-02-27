İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2023 Pazartesi / 7 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8878
  • EURO
    19,9393
  • ALTIN
    1100.38
  • BIST100
    5001.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cemre suya ne zaman düşecek? 2.cemre ne zaman düşüyor? 2023 Cemre düşme tarihleri
Güncel

Cemre suya ne zaman düşecek? 2.cemre ne zaman düşüyor? 2023 Cemre düşme tarihleri

2. cemrenin ne zaman düşeceği, baharın gelmesini bekleyen birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Her yıl baharın gelişini simgeleyen cemre düşme tarihleri belli oldu. Cemre ilk olarak havaya, ikinci adımda suya ve en son toprağa düşer. 1. cemre Şubat ayının 20'sinde havaya düştü. Peki Cemre suya ne zaman düşecek? 2.cemre ne zaman düşüyor? İşte 2023 Cemre düşme tarihleri

27 Şubat 2023 Pazartesi 10:23 - Güncelleme:
Cemre suya ne zaman düşecek? 2.cemre ne zaman düşüyor? 2023 Cemre düşme tarihleri
ABONE OL

2. cemrenin ne zaman dusecegi, Subat aynn sonuna gelinmesiyle birlikte merak edilen konular arasnda yer ald. Ilk Cemre, Subat aynn 20'sinde havaya dustu. 2023 cemre dusme tarihlerine gore ikinci cemre de Subat aynda dusecek. Peki Cemre suya ne zaman dusecek? 2.cemre ne zaman dusuyor? Iste cemre dusme tarihleri

2. CEMRE NE ZAMAN DUSECEK 2023?

Soguk havalarn ardndan toprag sttgna inanlan cemre ilk olarak 20 Subat tarihinde havaya dustu. 2. cemre ise 27 Subat 2023 tarihinde suya dusecek.

2023 CEMRE DUSME TARIHLERI

Cemre; Birer hafta arayla havaya, suya ve topraga duser. Baharn gelisini mujdeleyen cemrenin ilki 19-20 Subat'ta havaya, ikincisi 27 Subat'ta suya, ucuncu ve son cemre de 6 Mart tarihinde topraga dusecek. Ucuncu cemrenin ardndan bahar gelir.

CEMRE NEDIR?

Cemre, Ilkbahar baslangcnda yediser gun arayla; once havada sonra su ve toprakta olusan scaklk artsdr.

"Ates" ve "kor" anlamna gelen cemrenin her yl subat ay sonunda baslayan takvime gore once havaya, sonra suya, son olarak da topraga dustugu kabul ediliyor. "Cemre dusmesi" bahar bayram nevruzun yaklastgna da isaret ediyor.

"Cemre dusmesi" ayn zamanda hayvanclkla ugrasanlar icin soguk nedeniyle dsarya ckartamadklar hayvanlarn otlaklara kavusma zamannn yaklastgn, tarmla ugrasanlar icin de topragn islenme donemine gelindigini ifade ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.