Cemre ne zaman düşer 2023? Birinci cemre ne zaman düşecek?

Birinci cemre havaya, daha sonra suya ve son olarak toprağa düşer. Cemre düşmesiyle hava ısınmaya başlar. Baharın müjdecisi olan cemre; Arapça kökenli bir kelime olup, "kor halindeki ateş" anlamına gelmektedir. Peki birinci cemre ne zaman düşecek? İşte 2023 yılının cemre tarihleri

BİRİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?



Cemre ilk olarak havaya, daha sonra suya ve son olarak toprağa düşer.

Birinci cemre Şubat ayının 19-20 tarihlerinde düşecek. Yaklaşık 3 haftalık süre kalan birinci cemrenin gelişiyle birlikte bahar için geri sayım başlayacak.

Şubat'ın 19-20'sinde havaya düşecek olan birinci cemrenin ardından suya düşecek cemre beklenecek.

CEMRE NE ZAMAN DÜŞER 2023?



Cemre; 7 gün arayla hava, su ve toprağa düşer. Bu kapsamda birinci cemre havaya Şubat'ın 19-20'sinde, ikinci cemre Şubat'ın 26-27 tarihlerinde suya düşecek. Üçüncü cemre ise Mart'ın 5-6 tarihleri arasında toprağa düşecek.

CEMRENİN NEDİR?

"Ateş" ve "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "Cemre düşmesi" bahar bayramı olan nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"Cemre düşmesi" aynı zamanda hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.