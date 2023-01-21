Cemre ne zaman düşer 2023? İlk cemre ne zaman düşecek?

Cemre ne zaman düşer 2023? sorusu, Şubat ayına günler kala merak edilmeye başlandı. Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre yılda üç kez düşmektedir. Bu sene kış mevsiminin tam anlamıyla yaşanamaması nedeniyle kuraklık tehlikesi başladı. Henüz kış mevsimi gerçekleşmemişken baharın habercisi cemrenin düşmesine ise az kaldı. Buna göre ilk cemre ne zaman düşecek? İşte detaylar

CEMRE NE ZAMAN DÜŞER 2023?



Arapça kökenli bir kelime olan cemre, "kor halindeki ateş" anlamına gelmektedir. Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre yılda üç kez düşmektedir.

Cemre ilk olarak havaya, daha sonra suya ve son olarak toprağa düşer.

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK 2023?



2023 yılında ilk cemre 20 Şubat tarihinde havaya düşecek. Cemre 7 gün arayla sırasıyla hava, su ve toprağa düşer. Bu kapsamda ikinci cemre 27 Şubat'ta suya düşecek. Son cemre ise 6 Mart'ta toprağa düşecek.

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.