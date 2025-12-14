İSTANBUL 12°C / 6°C
  Cenaze aracıyla uyuşturucu sevkiyatı! İki şüpheli gözaltında
Güncel

Cenaze aracıyla uyuşturucu sevkiyatı! İki şüpheli gözaltında

Edirne'nin Subaşı beldesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda cenaze aracıyla taşınan 10 kilo kokain ve 95 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

14 Aralık 2025 Pazar 10:08
Cenaze aracıyla uyuşturucu sevkiyatı! İki şüpheli gözaltında
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Cenaze aracında taşındığı öne sürülen 10 kilo kokain, 95 kilogram sentetik uyuşturucu yakalandı.

Uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde alınan istihbarat üzerine Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı.

UYUŞTURUCU CENAZE ARACIYLA TAŞINDIĞI İDDİASI

İddiaya göre, 10 kilogram kokain ve 95 kilogram sentetik uyuşturucu maddenin, bir belediyeye ait cenaze aracıyla taşındığı öne sürüldü. Uyuşturucu maddelerin bu araçla Büyükaltıağaç köyüne kadar getirildiği iddia edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Yürütülen çalışmaların ardından Subaşı beldesinde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında adresler güvenlik çemberine alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda toplam 95 kilogram sentetik uyuşturucu ve 10 kilogram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere jandarma ekiplerince el konuldu.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen O.A. ve A.B. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü, cenaze aracı iddiasının da soruşturma kapsamında detaylı şekilde incelendiği öğrenildi.

