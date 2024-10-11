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  • Cenaze namazında ölmediği anlaşılmıştı... Panik anları böyle görüntülendi
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Cenaze namazında ölmediği anlaşılmıştı... Panik anları böyle görüntülendi

İstanbul'un Fatih ilçesinde gırtlak kanseri tedavisi gören ve kaldırıldığı özel hastanede “ölüm raporu” verilen Halit Bayşu'nun cenaze namazı sırasında yaşadığının belirlenmesinin ardından camide yaşanan hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA11 Ekim 2024 Cuma 07:31 - Güncelleme:
Cenaze namazında ölmediği anlaşılmıştı... Panik anları böyle görüntülendi
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Olay, Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde meydana geldi.

İddialara göre, gırtlak kanseri tedavisi gören ve kaldırıldığı özel bir hastanede ölüm raporu verilen 84 yaşındaki Halit Bayşu, hayatını kaybettiği gerekçesi ile öğle saatlerinde aynı mahalledeki Hacı İlyas Yatağan Camsi'ne getirildi.

Öldüğü sanılan Bayşu, defin öncesi cenaze töreni için getirildiği camide namazı kılınırken nefes almaya başladı. Bu sırada orada bulunanlar tabuttan seslerin geldiğini duyunca şok oldu.

Musalla taşına koşan yaşlı adamın yakınları, tabutun kapağını açtı.

Yaşlı adam tabuttan çıkarılarak sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla ambulansa götürüldü.

O anlar ise kameraya yansıdı.

FATİH'TE CENAZE NAMAZI KILINIRKEN YAŞADIĞI BELİRLENEN ADAMIN NABZININ ATTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yaşlı adamın tedavi altına alındığı hastanede yapılan müdahale sırasında nabzının attığı görüntüler ortaya çıktı.

Yaşlı adam, daha sonra hastanede hayatını kaybetti.

Cenaze namazında tabuttan gelen sesle neye uğradıklarını şaşırdılar

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