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Güncel

Cenaze namazında tabuttan gelen sesle neye uğradıklarını şaşırdılar: Kalp masajı yaptım

İstanbul Fatih'te 80 yaşındaki Halit Bayşu'nun cenaze namazı kılınırken tabuttan ses geldi. Sağlık ekiplerinin kalp masajının ardından hayata tutunan Bayşu ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşlı adamın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

DHA9 Ekim 2024 Çarşamba 16:54 - Güncelleme:
Cenaze namazında tabuttan gelen sesle neye uğradıklarını şaşırdılar: Kalp masajı yaptım
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Olay, bugün öğle saatlerinde Ayvansaray Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 80 yaşındaki Halit Bayşu hayatını kaybetti diye Ayvansaray Hacı İlyas Yatağan Camii'nde cenaze namazı kılınacaktı. Namaz için yapılan hazırlık sırasında tabuttan sesler gelmeye başladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tabutu açtıklarında Bayşu'nun nabzının attığını fark etti. Sağlık ekipleri kalp masajının ardından Bayşu'yı hastaneye kaldırdı. Bayşu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"KIZI TABUTTAN SES GELDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Ayvansaray Mahalle Muhtarı Galip Akçay, "Cenaze namazına geldik. Kızı bana tabuttan ses geldiğini söyledi. Eğilip dinlediğimde tıkırtıyı duydum. Ambulansı aradılar. Sağlık ekipleri tabutu açtılar ve kontrol edip hastaneye götürdüler" dedi

"KALP MASAJI YAPTILAR"

Mahalle sakinlerinden Erdoğan Baysal, "Cenaze geldi. Tabutu musalla taşına koyduk. Tabuttan ses geldiği söylediler. Ambulansı aradık. Kalp masajı yapıp ambulansla hastaneye kaldırdılar" dedi.

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