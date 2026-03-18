Güncel

''Cenaze'' oyunuyla 50 milyonluk vurgun... Kuyumcu sırra kadem bastı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kuyumcu dükkanı işleten B.M.A., müşterilerinden yatırım adı altında yaklaşık 50 milyon liralık para ve ziynet eşyası topladıktan sonra ortadan kayboldu. İş yerine 'cenaze dolayısıyla kapalıyız' yazısı asan şüpheli kuyumcunun yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 16:52
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşanan olay, yatırım vaadiyle güven kazanan bir kuyumcunun müşterilerine büyük bir şok yaşatmasıyla gün yüzüne çıktı. Dükkana astığı 'cenaze' yazısının ardında milyonlarca liralık bir kaçış planı olduğu anlaşılınca mağdurlar polise koştu. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için kapsamlı bir operasyon başlattı.

'CENAZE' YAZISIYLA DÜKKANI KAPATTI

Bahçeyaka Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kuyumcu dükkanı bulunan B.M.A'nın iş yerine "Cenaze dolayısıyla kapalıyız" yazısı asıldığını ve kendisine ulaşamadıklarını söyleyen kişiler polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri, B.M.A'nın yatırım adı altında bazı kişilerden yaklaşık 50 milyon liralık para ve ziynet eşyası topladığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Kuyumcuya gelen polis, savcılık izniyle içeriye girip inceleme yaptı.

Ekiplerin, şüpheli kuyumcuyu arama çalışmaları sürüyor.

  • Antalya
  • Döşemealtı
  • kuyumcu dolandırıcılığı
  • 50 milyon lira
  • polis operasyonu

