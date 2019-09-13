Cenaze töreninde PKK’ya lanet yağdı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütünün hain tuzağında şehit olan Ahmet Ay, Ömer Yıldız, Abit Yıldız ve Siraç Yıldız için Kulp Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde konuşan İçişleri Bakanı Soylu, şehitleri uğurladıklarını söyledi.

SİZE MİNNETTARIZ

Bakan Soylu, “Ömer 15 yaşındaydı. Abit, biz biliriz ki ekmeğine gitti. Batman Sasonlu 3 kardeşimiz, şu anda biz buradayken Batmanlı kardeşlerimizin musallada aynı kardeşlik aynı anlayış içinde saf tuttuğunu biliyoruz. Allah sabredenlerle birlikteler. Şehittirler buna inanıyoruz. Size minnettarız, vatanınıza minnettarız, asaletinize minnettarız, her şeyi yapmalarına rağmen birlik hamuruna sahip çıkmanıza minnettarız. Size borçluyuz, bu kardeşliğe sahip çıkmanıza borçluyuz. Sığınacağımız yer Allah’tır. Bilmenizi isterim ki sizin gibi şu anda dün akşam olayı öğrendikten sonra yüreği yanıp tutuşan bir adam var. ‘Orada kardeşlerimle beraber olmanız bizim vecibemizdir’ diyen bir adam var, Başkanımız. Başsağlığı, sabır diledi, Çocuklarımıza Fatihalar İhlaslar okuyalım. Allah cenneti ile müşerref eylesin. Allah bizi şehitlerimize mahcup etmesin. Allah dirayetinizi daim eylesin, Allan rahmet eylesin. Yüreklerinde merhamet asalet olmayan ve bu ülkeye birilerine uşaklık yaparak kötülük yapmak isteyenleri Allah kahretsin” dedi.