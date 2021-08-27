İSTANBUL 34°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2021 Cuma / 19 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3896
  • EURO
    9,8657
  • ALTIN
    485.796
  • BIST100
    1446.97
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cenazede koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Güncel

Cenazede koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bekir Bülbül, memleketi Trabzon'da katıldığı cenazede yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

DHA27 Ağustos 2021 Cuma 10:28 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 10:28
ABONE OL

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bekir Bülbül, memleketi Trabzon'da bir cenazeye katıldı. Sakarya'ya döndükten sonra, cenazeye katılan bazı kişilerin test sonucunun pozitif çıkması ve bazı semptomlar göstermesi nedeniyle Bekir Bülbül de koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Bülbül, durumunun ağırlaşınca Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Entübe edilen Bülbül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

2 çocuk babası Bekir Bülbül'ün cenazesi memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde toprağa verilecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.