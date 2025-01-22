Tüm Türkiye Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 76 canın acısını yaşarken olayda ihmali olduğu şüphesiyle gözlerin çevrildiği Bolu Belediyesi, skandal bir olaya imza attı.

Bolu Belediyesi, yangından çıkarılan cansız bedenler için tavuk firmasına ait bir TIR gönderdi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri sözkonusu tırın dorsesinde ailelere teşhis ettirildi.

Bu görüntü, yakınlarını kaybeden aileler üzerinde yangının yarattığı derin travmayı daha da ağırlaştırdı.

TIR'ı Bolu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'nün olay yerine gönderdiği öğrenilirken rezalet olaya Bakanlığı el attığı tırın üstü kapatıldığı belirtildi.

Yaşanan facianın ardından ortaya çıkan utanç dolu görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti.

Sosyal medyadan vatandaşlar, "Yazıklar olsun. Diyecek söz bulamıyoruz artık", "Diriye saygıları yokki ölüye olsun", "İnsan branda ile resimleri kapatır", "Bu nasıl bir vurdumduymazlık?", "Ya sizin hiç mi insafınız yok" yorumlarında bulundu.