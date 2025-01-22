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Cenazeler için ''tavuk tırı'' gönderdiler! Bolu Belediyesi'nin skandalına Bakanlık el attı

Bolu Belediyesi, Kartalkaya'daki otel yangında hayatını kaybeden 76 kişinin cansız bedeni için tavuk firmasına ait bir TIR gönderdi. Belediyenin rezalet uygulamasında cenazeler sözkonusu tırın dorsesinde ailelere teşhis ettirilirken Bakanlık duruma el attı. Vatandaşlar 'Diriye saygıları yok ki ölüye olsun' sözleriyle skandal olaya tepki gösterdi.

Haber Merkezi22 Ocak 2025 Çarşamba 09:29 - Güncelleme:
Cenazeler için ''tavuk tırı'' gönderdiler! Bolu Belediyesi'nin skandalına Bakanlık el attı
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Tüm Türkiye Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 76 canın acısını yaşarken olayda ihmali olduğu şüphesiyle gözlerin çevrildiği Bolu Belediyesi, skandal bir olaya imza attı.

Bolu Belediyesi, yangından çıkarılan cansız bedenler için tavuk firmasına ait bir TIR gönderdi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri sözkonusu tırın dorsesinde ailelere teşhis ettirildi.

Bu görüntü, yakınlarını kaybeden aileler üzerinde yangının yarattığı derin travmayı daha da ağırlaştırdı.

TIR'ı Bolu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'nün olay yerine gönderdiği öğrenilirken rezalet olaya Bakanlığı el attığı tırın üstü kapatıldığı belirtildi.

Yaşanan facianın ardından ortaya çıkan utanç dolu görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti.

Sosyal medyadan vatandaşlar, "Yazıklar olsun. Diyecek söz bulamıyoruz artık", "Diriye saygıları yokki ölüye olsun", "İnsan branda ile resimleri kapatır", "Bu nasıl bir vurdumduymazlık?", "Ya sizin hiç mi insafınız yok" yorumlarında bulundu.

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