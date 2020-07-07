İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Temmuz 2020 Salı / 16 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8656
  • EURO
    7,7567
  • ALTIN
    393.744
  • BIST100
    118980
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cenazeye giderken kaza yaptılar: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı
Güncel

Cenazeye giderken kaza yaptılar: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı

Uşak'ta şehir dışındaki cenazeye giden arabanın şarampole uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

IHA07 Temmuz 2020 Salı 09:18 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 09:18
ABONE OL

Olay, sabah erken saatlerde Uşak-Banaz istikametindeki Derbent Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir yakınının cenazesi için Çorum’dan İzmir’e yola çıkan Fatih Y. idaresindeki 19 TE 423 plakalı otomobil henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolünü kaybetti. Ardından yol kenarında bulunan bariyerleri aşarak araziye devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarları üzere olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri azada karı koca olduğu öğrenilen Asim Mertoğlu (67) ve Arşimet Mertoğlu (63) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Fatih Yıldız ve Meliha Yıldız ise ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.