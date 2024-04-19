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Cenazeye giderken trafik kazası geçirip hayatını kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde aracıyla cenazeye giderken şarampole yuvarlanan araç sürücüsü hayatını kaybetti. Şahsın, direksiyon başında kalp krizi geçirdiği ileri sürüldü.

IHA19 Nisan 2024 Cuma 09:15 - Güncelleme:
Cenazeye giderken trafik kazası geçirip hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre kaza, Mut ilçesi Kırobası yolu üzeri Bağcağız Mahallesi Kumluk mevkiinde meydana geldi. 33 UV 847 plakalı otomobiliyle Çukurbağ Mahallesi'ndeki bir yakınının cenazesine katılmak üzere yola çıkan 69 yaşındaki Arif Ali Fidan, yolda aracıyla birlikte şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Fidan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen Arif Ali Fidan'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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