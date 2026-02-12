İSTANBUL 15°C / 11°C
  Cenazeye giderken hayat kurtardılar: AK Parti'li yöneticiler yardım eli uzattı
Güncel

Cenazeye giderken hayat kurtardılar: AK Parti'li yöneticiler yardım eli uzattı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde cenazeye katılmak üzere yola çıkan vatandaşların dikkati, fındık bahçesine yuvarlanan yaşlı kadının hayatını kurtardı.

IHA12 Şubat 2026 Perşembe 17:34
Cenazeye giderken hayat kurtardılar: AK Parti'li yöneticiler yardım eli uzattı


Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde cenazeye katılmak üzere yola çıkan önceki dönem AK Parti İl Başkan Yardımcısı Uğur Aydın, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun ve beraberindeki 3 kişi, fındık bahçesine bir kişinin yuvarlandığını fark ederek aracı durdurdu.

CENAZEYE GİDERKEN HAYAT KURTARDILAR

Araçtan inerek olay yerine giden Aydın ve Uzun, yaklaşık 100-150 metre mesafeden 45-50 derece eğimli arazide yuvarlanarak bir fındık ocağına takılan Refika Yüksel'e ulaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ve itfaiye ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen yaşlı kadını sedyeyle yola çıkararak ambulansa taşıdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Refika Yüksel, hastaneye kaldırıldı.

