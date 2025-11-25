Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilciliğinin himayelerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Müşavirliğinin koordinasyonunda, BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Kamu Özel İşbirliği Çalışma Grubunun 9. Oturumu kapsamında "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları: Türkiye'den En İyi Uygulamalar" başlıklı panel düzenlendi.

Panele, UNECE İcra Sekreteri Tatiana Molcean, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, uluslararası kuruluşlar ve Türkiye'den kurumların temsilcileri katıldı.

UNECE İcra Sekreteri Molcean, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilciliği tarafından düzenlenen bu önemli etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Molcean, "Türkiye, kamu-özel sektör ortaklığı konusunda hem bölgede hem de küresel olarak gerçekten çok güçlü bir itibar kazandı." dedi.

İstanbul'un 2024'te UNECE tarafından düzenlenen 8. Kamu Özel İşbirliği Forumu'na ev sahipliği yaptığını hatırlatan Molcean, Türkiye'nin misafirperverliğinin yanı sıra bu alanda lider ülkelerden biri olduğunu da gösterdiğini söyledi.

Molcean, "Türkiye'nin çeşitli sektörlerde kamu-özel ortaklıkları konusunda çok kapsamlı bir deneyime sahip olduğunu teyit etmek ve onaylamak istiyorum. Bunlar arasında ulaştırma, sağlık, enerji, su ve kentsel altyapı var." diye konuştu.

Gelecek yıl BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin bölgesel değerlendirmesini yapacaklarının ve bazı projeleri hayata geçirerek çabalarını artıracaklarının altını çizen Molcean, "Özel sermayeli projelerle bu hedeflere ulaşabilir veya bu hedeflere daha da yaklaşabiliriz. Bu nedenle Türkiye deneyimine bakmayı ve hem bölgede hem de bölgenin çok ötesinde gerçek bir ortaklık kurmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Akçapar ise Molcean'a, gösterdiği liderlik ve bu programa katıldığı için teşekkür etti.

Bir dönüm noktası sürecinde bir araya geldiklerini kaydeden Akçapar, küresel altyapı talebi, iklim adaptasyonu, dijital dönüşüm, enerji dönüşümü, demografik değişim ve gelişen güvenlik dinamiklerinin etkisinin hızla arttığını kaydetti.

Akçapar, "Bu ortamda, kamu-özel ortaklıkları yalnızca finansal yapılar değil, aynı zamanda stratejik ittifaklardır. Bu ortaklıklar, sorumlu bir şekilde yönetildiklerinde kaynakları harekete geçirmeye, inovasyondan yararlanmaya, riski daha sürdürülebilir bir şekilde paylaşmaya ve kritik altyapıyı daha verimli bir şekilde sunmaya yardımcı olur." dedi.

Kamu-özel ortaklıklarının karmaşık olduğuna da işaret eden Akçapar, bu ortaklıkların, güçlü yasal çerçeveler, şeffaf sözleşmeler, sağlam risk dağılımı ve uzun vadeli taahhüt gerektirdiğinin altını çizdi.

"TÜRKİYE'NİN DENEYİMİ BU POTANSİYELİ GÖSTERİYOR"

Büyükelçi Akçapar, şunları kaydetti:

"(Kamu-özel ortaklıkları) İyi yürütüldüklerinde, kamu bütçelerine aşırı yük bindirmeden inovasyonu, verimliliği ve dayanıklılığı ortaya çıkarır. Türkiye'nin deneyimi bu potansiyeli gösteriyor. 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli ve şehir hastaneleri ağımız gibi öncü örnekler, stratejik olarak tasarlanmış ortaklıkların bağlantıyı nasıl iyileştirebileceğini, dayanıklılığı nasıl artırabileceğini, bölgesel eşitsizlikleri nasıl azaltabileceğini ve temel hizmetlere erişimi nasıl artırabileceğine işaret ediyor."

Bu etkinliğin sadece Türkiye'nin deneyimlerini paylaşmanın yanı sıra karşılıklı tecrübe alışverişi için de bir fırsat olduğuna değinen Akçapar, her ülkenin kendine özgü güçlü yanları, kısıtlamaları ve yenilikleri olduğunun altını çizdi.

Geleceğin yeşil, dijital, kapsayıcı ve akıllı altyapısının yalnızca hükümetler tarafından finanse edilemeyeceğini, inşa edilemeyeceğini veya yönetilemeyeceğine vurgu yapan Akçapar, bu alanın yalnızca piyasalara da bırakılamayacağını kaydetti.

Akçapar, "Gelecek, kamu yararına dayalı, özel sektör inovasyonuyla desteklenen ve uzun vadeli dayanıklılıkla uyumlu, iyi yönetilen, vizyon sahibi ortaklıklara ait." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları: Türkiye'den En İyi Uygulamalar" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelde kamu adına Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Daire Başkanı Sedef Yavuz Noyan ve Karayolları Genel Müdür Yardımcısı ⁠⁠Gökhan Macit söz aldı.

Uluslararası finans kuruluşlara adına Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Ankara Ofisi Direktörü ⁠Mehmet Üvez, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasından Kıdemli Bankacı Elif Tunali Nikoglou, özel sektörü temsilen ise ⁠1915 Çanakkale Köprüsü Projesi Mali İşler Direktörü Murat Sarıkaya, Avrasya Tüneli Projesi Mali İşler Direktörü Sidem Yavrucu Demircan ve Rönesans Meridiam Şehir Hastaneleri Projesi Mali İşler Direktörü⁠ Ozan Malkoç katıldı.

Panelde, Türkiye'deki kamu-özel işbirliği projelerine ilişkin deneyimler paylaşıldı.