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  • ''Çengel-3'' operasyonlarında 13 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
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''Çengel-3'' operasyonlarında 13 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Çengel-3' operasyonlarında 91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldı. 1 milyon litre kaçak akaryakıta el kondu. 13 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi.

30 Kasım 2023 Perşembe 08:24 - Güncelleme:
''Çengel-3'' operasyonlarında 13 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-3" operasyonlarında 91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldı. 1 milyon litre kaçak akaryakıta el kondu. 13 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi.

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