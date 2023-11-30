''Çengel-3'' operasyonlarında 13 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-3" operasyonlarında 91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldı. 1 milyon litre kaçak akaryakıta el kondu. 13 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi.

Akaryakıt Kaçakçılığına yönelik 4️⃣6️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "ÇENGEL-3" Operasyonlarında 9️⃣1️⃣ şahsa adli işlem, 4️⃣3️⃣ şahsa idari işlem yapıldı❗️

1️⃣ Milyon Litre Kaçak Akaryakıta El Kondu.

1️⃣3️⃣ Milyon TL'lik Vergi Kaybı Engellendi❗️



Sizlerin emeklerine,

Helal rızkına,... pic.twitter.com/8odOMV2YzN — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 30, 2023