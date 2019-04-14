Cengiz Arslan'dan gümüş madalya
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Cengiz Arslan, gümüş madalya kazandı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada Cengiz Arslan, grekoromen stil 72 kilo finalinde Rus Abuiazid Mantsigov'a 9-6 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.
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