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''Cennet vatanımızın yollarında...'' Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'u test etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde Togg'un en son prototipinin test sürüşünü yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca sosyal medya hesabından test sürüşü esansında çekilen fotoğrafları paylaşarak 'Cennet vatanımızın yollarında... Yerli ve millî... ' ifadelerini kullandı.

AA6 Ağustos 2022 Cumartesi 19:14 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katıldı.

Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde katıldığı "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nin ardından test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü gerçekleştirdi.

"CENNET VATANIMIZIN YOLLARINDA..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından test sürüşüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızın yollarında... Yerli ve milli..." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Erdoğan'ın test sürüşü sırasında çekilen fotoğraflarına da yer verildi.

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