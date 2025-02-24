İSTANBUL 8°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2025 Salı / 27 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4402
  • EURO
    38,1666
  • ALTIN
    3456.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CENTCOM Komutanı Kurilla, Tel Aviv'de! İsrailli üst düzey yetkililer ile kritik temas
Güncel

CENTCOM Komutanı Kurilla, Tel Aviv'de! İsrailli üst düzey yetkililer ile kritik temas

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla ile Tel Aviv'de bir araya geldi.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 23:49 - Güncelleme:
CENTCOM Komutanı Kurilla, Tel Aviv'de! İsrailli üst düzey yetkililer ile kritik temas
ABONE OL

İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun CENTCOM Komutanı Kurilla ile görüştüğünü duyurdu.

Haberde, görüşmeye Savunma Bakanı Katz'ın yanı sıra İsrail güvenlik kurumlarından üst düzey yetkililerin de katıldığı belirtilirken, görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada ise Kurilla'nın 21-22 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiği Ürdün ziyaretinde askeri yetkililerle "bölgedeki güvenlik gelişmeleri ile iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini derinleştirilmesine dair konuları" görüştüğü kaydedildi. Ancak açıklamada Kurilla'nın İsrail ziyaretine değinilmedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.