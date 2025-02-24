CENTCOM Komutanı Kurilla, Tel Aviv'de! İsrailli üst düzey yetkililer ile kritik temas

İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun CENTCOM Komutanı Kurilla ile görüştüğünü duyurdu.

Haberde, görüşmeye Savunma Bakanı Katz'ın yanı sıra İsrail güvenlik kurumlarından üst düzey yetkililerin de katıldığı belirtilirken, görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada ise Kurilla'nın 21-22 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiği Ürdün ziyaretinde askeri yetkililerle "bölgedeki güvenlik gelişmeleri ile iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini derinleştirilmesine dair konuları" görüştüğü kaydedildi. Ancak açıklamada Kurilla'nın İsrail ziyaretine değinilmedi.