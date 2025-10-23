İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2025 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,989
  • EURO
    48,8808
  • ALTIN
    5600.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cep telefonu ilanıyla dolandırıcılık yapan şahsa hapis cezası
Güncel

Cep telefonu ilanıyla dolandırıcılık yapan şahsa hapis cezası

Adana'da internet üzerinden cep telefonu satışı ilanıyla bir kişiyi 4 bin 500 lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa, 3 yıl 4 ay hapis ve 7 bin 500 lira adli para cezası verildi.

AA23 Ekim 2025 Perşembe 17:42 - Güncelleme:
Cep telefonu ilanıyla dolandırıcılık yapan şahsa hapis cezası
ABONE OL

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ç.D. ve müşteki E.Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki E.Ö'nün internet sitesinde cep telefonu ilanını görmesi üzerine tanıştığı sanık Ç.D'nin, kendi banka hesabına 4 bin 500 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın E.Ö. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu bildirerek, Ç.D'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Müşteki E.Ö. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık Ç.D'yi 3 yıl 4 ay hapis ve 7 bin 500 lira adli para cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.