İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Mayıs 2021 Pazar / 20 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2763
  • EURO
    9,9894
  • ALTIN
    470.753
  • BIST100
    1397.82
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı: Önce tekme sonra yangın söndürme tüpüyle saldırdı
Güncel

Cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı: Önce tekme sonra yangın söndürme tüpüyle saldırdı

Beykoz'da trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında çıkan kavga cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, önceki gün Beykoz Yeni Riva yolu üzerinde meydana geldi.

DHA02 Mayıs 2021 Pazar 11:41 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 11:41
ABONE OL

İddialara göre, trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından lüks otomobilden inen sürücü, kamyonet sürücüsüne tekme ile saldırdı. Tekme salladığı kamyonetin aynasını kıran sürücü, ardından otomobilinin bagajından aldığı yangın söndürme tüpüyle saldırısını sürdürdü. Otomobilin sürücüsü, yangın söndürme tüpünü kamyonet sürücüsünün üzerine boşalttı. Araçlarını yolun ortasında durdurdukları için bir anda arkalarından trafik yoğunluğu oluştu. Diğer sürücülerin araçlarından inip müdahale etmesinin ardından kavga sona erdi.

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan kavga anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin önünü kesen lüks otomobilin sürücüsünün aracından indiği, kamyonete tekmeler savurduğu, otomobilinden yangın söndürme tüpü alıp kamyonet sürücüsüne boşalttığı ve ardından ona yangın tüpüyle saldırdığı görülüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.