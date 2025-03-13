Cephanelik ele geçirildi! 14 şüpheli gözaltında

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Jandarma ekiplerince Viranşehir ilçesinde 13 ayrı adrese yönelik operasyon düzenlendiğini belirten Şıldak, yapılan aramalarda 3 piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, farklı silahlara ait 18 şarjör, farklı çap ve ebatlarda 438 fişek, şase numarası kazınmış ve trafik tescili olmayan 3 motosikletin ele geçirildiğini kaydetti.

Şıldak, operasyonda 14 şüphelinin yakalandığını ifade etti.