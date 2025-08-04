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Cephe bölündü! CHP'li Ali Haydar Fırat'a ''İmamoğlu'' linci

CHP Parti Meclisi üyesi Ali Haydar Fırat, 'Tek gündemimiz İmamoğlu değil' deyince hedefe koyuldu. Fırat, 'Cumhuriyetin ve halkın partisini trollere ve onları kiralayanlara bırakmayacağım' diyerek meydan okudu. CHP kaynakları söz konusu trollerin Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'ya bağlı olduğunu öne sürdü.

Yeni Şafak4 Ağustos 2025 Pazartesi 08:12 - Güncelleme:
Cephe bölündü! CHP'li Ali Haydar Fırat'a ''İmamoğlu'' linci
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Yolsuzluk operasyonu sonrası tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun CHP içindeki destekçileri arasında yaşanan sürtüşme su yüzüne vurdu. CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Ali Haydar Fırat'ın "Tek gündemimiz İmamoğlu değil" sözleriyle başlattığı tartışma büyüyor. İmamoğlu'na dönük sözlerinin ardından parti içinde hedef tahtasına konan Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetin ve halkın partisini trollere ve onları kiralayanlara bırakmayacağım" ifadelerini kullandı. Fırat, CHP'de sağa yakın bazı kesimlerin kendisini hedef aldığını iddia etse de bu isimlerin İmamoğlu'nun yakın çevresindeki kişiler olduğu bildirildi.

İMAMOĞLU CEPHESİ BÖLÜNDÜ

Fırat'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımlarını alıntılayan CHP'ye yakın gazetecilerden Tolgahan Erdoğan da dahil olup İmamoğlu cephesinin bölündüğünü iddia etti. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Sosyal medyada benim de sıkça tartıştığım iki grup karşıya geldi" diyerek cezaevindeki Murat Ongun ve firari Emrah Bağdatlı'ya işaret etti.

Ali Haydar Fırat

Ali Haydar Fırat'ın bu iki isimle arasının açıldığını iddia eden Erdoğan, Yiğit Oğuz Duman, Kaan Karakoçoğlu, Berkay Gezgin, Erdem Kara, Şöhret Can Kolsuz, Ozan Işık, Emrah Gülsunar, Can Kakışım, Kağan Sarıkaya gibi isimlerin 'talimat' aldığını iddia etti.

GÖREV ALAMADI SAF DEĞİŞTİRDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP kaynakları Ali Haydar Fırat'ın PM üyesi olmasına rağmen istediği konumu elde edemediği için bu türden açıklamalar yaptığını vurguladı. İmamoğlu'nun PM içindeki ağrılığı nedeniyle Fırat'ın MYK'da görev alamadığı, bu yüzden de Genel Merkez'in uzağına düştüğünü kaydeden kaynaklar, "Parti içinde İmamoğlu'nun adaylığını ilk destekleyen isimlerden biriydi ama asla istediği görevleri alamadı. Kısa süre içerisinde de özellikle kurultaya ilişkin mahkemenin de sürmesi yüzünden saf değiştirdi" dedi.

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