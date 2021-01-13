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Gaziantep Valiliği: Cerablus'ta devlet hastanesine yönelik canlı bomba saldırısı önlendi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Cerablus kentindeki devlet hastanesine yönelik canlı bomba saldırısı engellendi.

AA13 Ocak 2021 Çarşamba 15:52 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 15:59
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Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus'ta, dün Cerablus Devlet Hastanesi girişinde şüpheli 2 erkek şahsın üst araması gerçekleştirildi.

Aramada, 1 fünye düzenekli canlı bomba yeleği, yaklaşık 1,5 kilogram TNT, TNT'nin güçlendirilmesinde kullanılan yaklaşık 2 kilogram demir bilye ve bu düzeneği ateşlemek maksatlı kullanılacağı değerlendirilen 1 metre infilaklı fitil ile el bombası fünyesi ele geçirildi.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 zanlının yapılan tahlillerinde kanlarında yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Yerel kolluk birimlerince gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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