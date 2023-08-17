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Cerablus'ta operasyon! Terör örgütünün hain planı çökertildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde, Suriye Görev Gücü Cerablus Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, teröristlere bombalı tuzak kurması için malzeme taşıyan 3 terör işbirlikçisi bomba malzemeleriyle birlikte yakalandı.

IHA17 Ağustos 2023 Perşembe 09:37 - Güncelleme:
Cerablus'ta operasyon! Terör örgütünün hain planı çökertildi
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde, Suriye Görev Gücü Cerablus Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik istihbarı çalışmalar yürütüldü. Bu çalışmalar sonucunda, örgüt mensuplarınca İdlib, Afrin, Azez bölgelerinden temin edilen ve Münbiç bölgesindeki PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensuplarına EYP ile tuzaklama yaparak harekat bölgesindeki unsurlara saldırı yapmak amacıyla sevk edilen malzemelerle birlikte 3 şüpheli işbirlikçi Cerablus/Kandura bölgesinde yapılan başarılı operasyonla Cerablus Yerel Güvenlik Teşkilatına yakalattırıldı.

Şüphelilerin üzerinden 29 adet el telsizi, 1 adet mobil araç telsizi, 28 adet telsizlere ait batarya, 29 adet anten, 29 adet şarj cihazı, 1 adet inverter (seyyar role), 3 adet çubuk yipi anten, 1 adet deniz yipi telsiz anten, 4 bin 460 USD, 100 TL, 34 bin Suriye Lirası ele geçirildi.

Terör örgütü mensuplarıyla iltisaklı 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

  • Gaziantep
  • Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı
  • bombalı tuzak

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