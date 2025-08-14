İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7893
  • EURO
    47,7485
  • ALTIN
    4397.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çerçioğlu, AK Parti'ye katıldı: Alnım ak, başım dik
Güncel

Çerçioğlu, AK Parti'ye katıldı: Alnım ak, başım dik

CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. Çerçioğlu, 'Bugün hakkımda bir takım iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar, Yargıdan, yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak başım dik. Gerekirse yaşadıklarımı tek tek açıklarım. AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim. Alnım ak başım dik.' dedi.

AA14 Ağustos 2025 Perşembe 15:35 - Güncelleme:
Çerçioğlu, AK Parti'ye katıldı: Alnım ak, başım dik
ABONE OL

AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşan ve AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu, "Bugün hakkımda bir takım iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar, Yargıdan, yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak başım dik. Gerekirse yaşadıklarımı tek tek açıklarım" dedi.

Çerçioğlu, konuşmasında "Sayın Cumhurbaşkanım sizin de bildiğiniz gibi Aydın ili birinci derece deprem bölgesi. Bundan sonra sizlerin desteğiyle sizlerin desteğiyle kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istiyorum Aydın'a." ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye katıldı. Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

  • ak parti
  • özlem çerçioğlu
  • cumhurbaşkanı erdoğan

ÖNERİLEN VİDEO

Lokantada panik anı! Döner ustası hayat kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.