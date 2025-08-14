AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşan ve AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu, "Bugün hakkımda bir takım iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar, Yargıdan, yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak başım dik. Gerekirse yaşadıklarımı tek tek açıklarım" dedi.

Çerçioğlu, konuşmasında "Sayın Cumhurbaşkanım sizin de bildiğiniz gibi Aydın ili birinci derece deprem bölgesi. Bundan sonra sizlerin desteğiyle sizlerin desteğiyle kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istiyorum Aydın'a." ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye katıldı. Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.