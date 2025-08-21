Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CNN Türk'te Gece Görüşü programında açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Özel'in geçtiğimiz günlerde hakkında sarf ettiği açıklamalara cevap veren Çerçioğlu, Özel'e 'korkuyorum' dediniz mi sorusuna "Hayır hiçbir şekilde bu konu geçmedi, bu konu geçmedi. Konu sadece Kuşadası planlarıydı. Bu yüzden yanımda şehir planlamacım vardı. Aziz İhsan Aktaş dosyasında 1 yıl önce aldığım kapı gibi takipsizlik kararım var. Özgür Özel doğruyu söylemiyor. Böyle bir şey de söylenmedi" cevabını verdi.

ÖZGÜR ÖZEL SADECE DİNLEDİ

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Çerçioğlu, imar rantını engellediği için hedef alındığını belirtmiş ve Genel Başkan Özel'in de Kadın Kolları'nın da yaşanan zorbalığa ses çıkartmadığını dile getirmişti.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Çerçioğlu, "Bana aleni hakaretler ettiler, kimse sesini çıkarmadı. Buna rağmen görevimi, halkın ve çocukların yararına sürdürdüm. Amacım yalnızca Kuşadası'ndaki imar mafyasına dur demekti ve bundan vazgeçmeyeceğim" dedi. Çerçioğlu, süreç boyunca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e konuyu aktardığını, ancak Özel'in yalnızca dinlemekle yetindiğini, sonrasında kendisine, ailesine ve yakınlarına yönelik ağır iftira ve hakaret kampanyası başlatıldığını dile getirdi. Çerçioğlu, "Kuşadası Belediyesi'nden gelen, yaklaşık 560 futbol sahası büyüklüğündeki imar değişikliği talebi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunuldu. İmarın planlara ve mevzuata aykırı olduğunu dile getirerek bu talebi reddettik. Süreç boyunca şahsım, çocuklarım ve ailem sosyal medyada sözde gazeteciler aracılığıyla hakaret ve iftiralara maruz kaldı" dedi.

ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Çerçioğlu, Özel'in kendisine yönelik hakaret içerdiğini belirttiği sözleri nedeniyle avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

AK Parti'den Özel'e sert tepki

Özel'den Kılıçdaroğlu'nu kökten tasfiye operasyonu

Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu