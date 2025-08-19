İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

Çerçioğlu'ndan Aydın'da miting yapan Özel'e pankart sürprizi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişi sonrası şehirde miting yapma kararı aldı. Miting alanında kalabalık görünümü sağlamak için CHP'nin birçok şehirden partiliyi şehre taşıdığı görülürken, Çerçioğlu ise Özel'in konuşmasını yaptığı alanda yer alan belediye binasına, 'İmar rantına geçit yok' yazılı pankart astırdı.

19 Ağustos 2025 Salı 08:37
Çerçioğlu'ndan Aydın'da miting yapan Özel'e pankart sürprizi!
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. "Parti içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık" diyen Çerçioğlu, "dürüstlük ve kamu ahlakından taviz vermeme" ilkeleri nedeniyle partiden ayrıldığını belirtmişti.

Çerçioğlu, AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda düzenlenen toplu katılım töreniyle birlikte AK Parti'ye katıldı.

Karar sonrası, CHP yönetimi Aydın'da miting düzenlemeye karar verdi.

MİTİNGE ŞEHİR DIŞINDAN OTOBÜSLERLE GELDİLER

Miting alanında kalabalık görünümü sağlamak için CHP'nin taşımalı katılıma başvurduğu dikkatlerden kaçmadı.

ÇERÇİOĞLU'NDAN ÖZEL'E GÖNDERME

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasına karşı, belediye binasına "İmar rantına geçit yok" yazılı bir pankart astırdı.

Çerçioğlu, CHP'den istifa etmesinin ardındaki itici neden olarak, Kuşadası'nda yaşanan imar planı değişikliklerinde rant ve imar mafyası baskılarını göstermişti.

"Mafya... Rant. İmar mafyası... İmar rantı... Söylemezsem içimde kalır." diyen Çerçioğlu, Kuşadası'nda planlanan uygulamalı imar planı revizyonunu belgeleriyle ve rakamlarla Özel'e anlattığını söylemiş, ancak hiç bir geri dönüş almadığını dile getirmişti.

Çerçioğlu'nu istifaya götüren 6 milyarlık imar rantı! CHP'li vekil aktif rol aldı

CHP'den istifa kararının perde arkası deşifre oldu

