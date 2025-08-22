İSTANBUL 34°C / 24°C
Güncel

Çerçioğlu'nu AK Parti'den ilk ziyaret eden isim Bakan Bak oldu

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret eden ilk bakan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu.

İHA22 Ağustos 2025 Cuma 15:01 - Güncelleme:
Aydın'da tamamlanan spor yatırımlarının toplu açılışını gerçekleştirmek üzere Aydın'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu'nu makamında ziyaret eden ilk bakan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. Aydın Büyükşehir Belediye binasına gelen Bakan Bak'ı, Başkan Çerçioğlu kapıda karşılayarak çiçek takdim etti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat ve AK Parti Aydın Milletvekilleri ile birlikte makama çıkan Bakan Bak, Başkan Çerçioğlu'na 'hayırlı olsun' temennisini iletti.

