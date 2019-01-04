Ceren Damar kimdir kaç yaşında? Ceren Damar neden öldürüldü katili kim?

Ceren Damar kimdir? Türkiye’yi sarsan Ceren Damar cinayetinin ardından Ceren Damar neden öldürüldü katili kim soruları gündemdeki yerini koruyor. Ceren Damar kimdir, kaç yaşındaydı? Uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel, "Ceren her zaman doğru bildiğini yapan, kurallara uyan, işini dört dörtlük yapmaya çalışan bir insandı. Hiçbir zaman kimseye iftira atmaz, kimse hakkında kötü konuşmazdı. Çok kıymetli bir bilim insanıyd." dedi. Hukuk fakültesi öğrencisi H.İ.H. tarafından dün silahlı saldırı sonucu öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel için Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü'nde tören düzenlendi. Törene, 26 yaşında hayatını kaybeden Şenel'in annesi Feyzen Damar, babası Mustafa Damar, eşi Levent Şenel, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, akademisyen çalışma arkadaşları ile öğrencileri katıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım tarafından yürütülen soruşturmada cinayetin öncesi ve sonrasında yaşananlar da ortaya çıktı. Buna göre Hasan İsmail H., sınavda içini boşalttığı 5 tükenmez kaleminin içine koyduğu kağıtlardan kopya çekerken yakalanınca Ceren Damar Şenel tarafından sınav kağıdı alınıp tutanak tutularak sınıftan çıkarıldı.

DETAYLAR BELLİ OLUYOR

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, dün akşam üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail H. tarafından önce bıçaklanarak, sonra tabanca ile ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardından taksiyle okuldan ayrılan, daha sonra polis babası ve annesi ile emniyete giderek teslim olan Hasan İsmail H., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım tarafından yürütülen soruşturmada cinayetin öncesi ve sonrasında yaşananlar da ortaya çıktı. Buna göre Hasan İsmail H., sınavda içini boşalttığı 5 tükenmez kaleminin içine koyduğu kağıtlardan kopya çekerken yakalanınca Ceren Damar Şenel tarafından sınav kağıdı alınıp tutanak tutularak sınıftan çıkarıldı. Kopyadan yakalandıktan sonra okuldan çıkıp aracının yanına gitti. Burada bir süre bekleyen Hasan İsmail H.'yi, Berk isimli arkadaşı aradı. Hasan İsmail H. telefonda arkadaşına, Ceren Damar Şenel'in kendisine taktığını, okula geldiğinden beri kendisiyle uğraştığını ve sınav boyunca başında ayrılmadığını söyledi. Hasan İsmail H., bu konuşma sırasında arkadaşına ilk kez "Ceren Damar'ı öldüreceğim" dedi. Bu konuşmanın ardından Hasan İsmail H., aracıyla evine gitti.

Evde babasına ait ruhsatlı tabanca ve odasında bulunan bıçağı alan Hasan İsmail H., önce annesini Gölbaşı'na bıraktı. Saat 12.30 sıralarında tekrar okula gelen Hasan İsmail H., boş bir etüt odasında bekledi. Bu sırada bazı arkadaşlarıyla konuşan Hasan İsmail H., "Ceren hoca size de kötü davranıyor mu? Mobbing uyguluyor mu?" diye sorular sordu. Hasan İsmail H., daha sonra Ceren Damar Şenel'in odasına giderek cinayeti işledi. Hasan İsmail H.'nin, olayın ardından tabancayı çenesinin altına dayadığı, o sırada diğer hocalar odaya girince intihardan vazgeçtiği belirtildi.

Hasan İsmail H.'nin ifadelerinde sürekli Ceren Damar Şenel'in kendisine mobbing uyguladığını söylediği ve bununla ilgili çok sayıda olay anlattığı da öğrenildi. Şenel'in kendisini sürekli izlediğini ileri süren Hasan İsmail H., "Ben okulun yüzme takımındayım. Bir defasında başka bir okulla yapılan yarışlarda Ceren Hoca tribünde tek başına beni izledi. Gözleri sürekli benim üzerimdeydi. Yarış bittiğinde neden beni izlediğini sorduğumda hiçbir şey söylemeden alaycı bir ifadeyle yanımdan ayrıldı" şeklinde farklı ifadeler kullandığı öğrenildi.

Öte yandan aile, Hasan İsmail H.'nin cinayetten önce yazdığı ileri sürülen intihar mektubunu savcılığa teslim etti. 'Beni bunu yapmaya mecbur bıraktılar. Dersler çok ağır, bir kitap 500 sayfa. Siz hiç kopya çekmediniz mi? Beni bunu yapmaya mecbur bıraktılar. Spordaki başarılarımı derslerimde gösteremedim. Bu okula geldim geleli bir türlü yüzüm gülmedi. Bana sürekli mobbing uyguladı. İntiharımdan Ceren Damar sorumludur' yazılı mektubun ne zaman yazıldığı ve gerçekten tutuklanan zanlı tarafından mı kaleme alınıp alınmadığı araştırılıyor.

Ceren Damar Şenel'in cep telefonun şifresi bilinmediği için imajının alınamadığı, bu nedenle telefonun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi. Hasan İsmail H.'nin telefonun da konuşmalarının deşifresi için incelemeye gönderildiği belirtildi.

Öte yandan öğrencileri, Ceren Damar Şenel adına öğrencileri Twitter hesabı açarak genç kadının resmilerini paylaştılar. 'Ceren Damar Anısına' adıyla oluşturulan Twitter hesabında genç kadının eşi Levent Şenel ile birlikte çekilen fotoğrafı ile mezarının fotoğrafı paylaşıldı. Twitter hesabında, Şenelin katil zanlısının cinayeti işlediğine dair ifadelerine yer verildi. Ceren Damar Şenelin Hukuk Fakültesindeki odasının önüne öğrencileri karanfil bıraktı.

CEREN DAMAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hukuk fakültesi öğrencisi H.İ.H. tarafından dün silahlı saldırı sonucu öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel için Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü'nde tören düzenlendi.

Törene, 26 yaşında hayatını kaybeden Şenel'in annesi Feyzen Damar, babası Mustafa Damar, eşi Levent Şenel, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, akademisyen çalışma arkadaşları ile öğrencileri katıldı.

Anne ve babası, Damar'ın üzerine tülbent örtülen Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Törende konuşan TBB Başkanı Feyzioğlu, olayı sonuna kadar takip edeceklerini ve üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını dile getirdi. Feyzioğlu, "Üzüntümü tarif edecek söz bulamıyorum. Bir daha dilerim böyle bir trajediyi ülkemiz yaşamaz. Sadece Çankaya Üniversitesi bir evladını kaybetmedi, Türkiye Cumhuriyeti çok değerli bir bilim insanını, bir cumhuriyet kadınını kaybetti. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

"Benim eşim bir eğitim şehididir"

Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel ise hayatın hiç umulmadık anlarda, tahmin edilemeyecek acılar yaşatabildiğini söyledi. Şenel, "Hayat bunu kimi zaman 30 yaşında kimi zaman 50 kimi zaman 60 yaşında yaşatıyor. Ben bu acıyı 28 yaşında yaşadım. Bu olay bana bir şey gösterdi. Ceren her zaman doğru bildiğini yapan, kurallara uyan, işini dört dörtlük yapmaya çalışan bir insandı. Hiçbir zaman kimseye iftira atmazdı. Hiçbir zaman kimse hakkında kötü konuşmazdı. İşini iyi yapmaya çalışan kıymetli bir bilim insanıydı. Çok büyük bir acımız var." ifadelerini kullandı.

Şenel, bu tarz olayların, kötülüğün kötülükle yenilemeyeceğini hissettirdiğini vurgulayarak, "Biz her zaman iyi olmalıyız, her zaman iyilikle hareket etmeliyiz. Benim eşim bir eğitim şehididir. Bunun altını çizmek istiyorum. Görevini hakkıyla yapmaya çalışırken bir azılı suçlu tarafından vurularak hayatını kaybetmiştir." diye konuştu.

Tüm Türkiye'nin, daha düne kadar ismini bilmediği genç bir kadın için kenetlendiğini ifade eden Şenel, birbirini tanımayan birçok kişinin iletişim halinde olduğunu belirtti ve herkese teşekkür etti.

Şenel, şunları kaydetti:

"Benim genç arkadaşlarımdan küçük bir istirhamım var. Arkadaşlar, bunu söylemek benim haddime düşmez ama iyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor değil iyi bir insan olmaya çalışın. En önemlisi bu. İnsanları sevin ve hiçbir zaman kötülüğe kötülükle cevap vermeyin. Bu olayla da inşallah bu ülkede pek çok konuda bir duyarlılık, farkındalık oluşacaktır."

Rektör Prof. Dr. Can Çoğun da bugün Çankaya Üniversitesinin en kederli günü olduğunu belirtti. Çoğun, "Yavrumuz Ceren'i kaybettik. Menfur bir saldırıda maalesef aramızdan ayrıldı. Zanlının yüce yargımız tarafından gereken cezaya çarptırılacağını biliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz." şeklinde konuştu.