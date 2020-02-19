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Ceren Moray hangi dizilerde oynadı? Ceren Moray kimdir, nerelidir?

Başrollerini İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol'un paylaşacağı Öğretmen dizisi gündem konusu oldu. Ceren Moray hakkında da araştırmalar hız kazandı. Ceren Moray hangi dizilerde oynadı? Ceren Moray kimdir, nerelidir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ceren Moray, 5 Haziran 1985 yılında dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezundur. İstanbul'da büyüyen ünlü oyuncu, uzun süre Pera Güzel Sanatlar'da eğitim aldı. Ceren Moray, başrollerinde Levent Üzümcü ve Müjde Ar gibi isimlerin bulunduğu Serseri Aşıklar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Ceren Moray hakkında tüm merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

19 Şubat 2020 Çarşamba  12:38 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 12:38

Ceren Moray hangi dizilerde oynadı? Ceren Moray kimdir, nerelidir? sorularının yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Başrollerini İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol’un paylaşacağı Öğretmen dizisi gündem konusu oldu. Ceren Moray hakkında da araştırmalar hız kazandı. 5 Haziran 1985 doğumlu olan oyuncu memur bir ailenin tek kızı olarak Diyarbakır ’da dünyaya geldi. Annesi Kastamonulu olan Ceren Moray, babasının memleketi olan Diyarbakır'da dünyaya geldi. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul ’a taşınan ünlü oyuncu, tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı.

CEREN MORAY KİMDİR, NERELİDİR?

Ceren Moray, 5 Haziran 1985'te Diyarbakır’da memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. Aslen Diyarbakırlıdır. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul’a taşınan ve İstanbul’da büyüyen ünlü oyuncu, uzun süre Pera Güzel Sanatlar’da eğitim aldı. Ardından 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazanmış ve 2009 yılında mezun olmuştur. Başrollerinde Levent Üzümcü ve Müjde Ar gibi isimlerin bulunduğu Serseri Aşıklar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ceren Moray, 2007-2010 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde “Su” karakterine hayat verdi ve tanınan bir yüz oldu.

Esas çıkışını 2014 yapımı O Hayat Benim adlı dizi ile yaptı. Dizide Efsun karakterini canlandıran ve dizinin başrolü haline gelen Ceren Moray, performansı ile bütün dikkatleri üzerine çekti. Şu sıralar Star TV’de ikinci sezonu yayınlanan Avlu adlı dizide Azra Kaya karakterine hayat veriyor. Geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransız sevgilisi Nico Burn ile Bodrum’da nikah masasına oturan Ceren Moray, 1.61 metre boyunda, 42 kilo ve İkizler burcudur.

CEREN MORAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ceren Moray’ın rol aldığı diziler:

Avlu (Azra Kaya) – 2018

O Hayat Benim (Efsun) – 2014 – 2017

İşler Güçler (Zehra Cengiz) – 2012

Kavak Yelleri (Su) – 2007

Doktorlar (Senem) – 2007 – 2008

Nefes Nefese (Ezgi) – 2005

Dayı (Simge) – 2004

Serseri Aşıklar – 2003

Ceren Moray’ın rol aldığı filmler:

Arada – 2018

El Değmemiş Aşk (Feryal) – 2016

Olaylar Olaylar (Merve) – 2016

Yok Artık! (Ebru) – 2015

Bi Küçük Eylül Meselesi (Berrak) – 2014

Ailesinin sırtında taşıdığı Zeynep öğretmen öğrencilerine güç veriyor

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