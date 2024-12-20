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Çerkez Cengiz'in villasına baskın: Evden timsah ve anakonda çıktı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, kendisini 'Çerkez Cengiz' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu'nun villasına operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda Kaya Kartalı, Nil timsahı, cennet papağanı, anakonda yılanı gibi hayvanlar ile çeşitli hayvan tahnitleri ele geçirildi.

IHA20 Aralık 2024 Cuma 22:23 - Güncelleme:
Çerkez Cengiz'in villasına baskın: Evden timsah ve anakonda çıktı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, Beykoz'da Görele Mahallesi'nde bir adrese 19 Aralık'ta operasyon düzenlendi.

'Çerkez Cengiz' olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu'nun evine gerçekleştirilen operasyonda 1 adet canlı vaziyette kaya kartalı, 1 adet canlı vaziyette Nil timsahı, 1 adet canlı vaziyette anakonda yılanı, 1 adet boa yılanı tahniti, 1 adet taçlı turna tahniti, 1 adet ayı postu, 1 adet Afrika mandası trofesi, 1 adet dağ keçisi tahniti, 1 adet Nil nimsahı tahniti ele geçirildi.

Konu ilgili firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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