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Çerkezlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Uluslararası Kafkas Derneği Başkanı Oğuz Berk, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, 'Kazanan Orta Doğu'nun kadim halkları Araplar, Çerkezler, Kürtler, Türkler olacak, Batı'nın piyonları bir kez daha kaybedecektir.' dedi.

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Berk, yaptığı yazılı açıklamada, Osmanlı Suriye'den çekilirken, yaklaşık 4 bin yıllık tarihi olan Münbiç'in sadece Çerkezlerin yaşadığı bir şehir haline geldiğini hatırlattı.

Bugün Münbiç'te 400 hane civarında Çerkez'in yaşadığının tahmin edildiğini aktaran Berk, Samsun'dan, İsrail'e kadar uzanan hat üzerinde Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Kayseri, Maraş ve Hatay'da Çerkezlerin yerleşiminin devam ettiğini kaydetti.

Çerkezlerin Münbiç'e yerleşiminin ise 93 Harbi (1877-78 Osmanlı Rus Savaşı) sonrası olduğunu aktaran Berk,"Yıllardır süren Suriye iç savaşında bir çok hemşehrimiz de katliamlardan ve muhacirlikten nasibini almıştır, on binlercesi Türkiye'ye sığınmıştır. Anadolu, dünyada tüm mazlum halkların sığındığı liman olmuştur. Bugün demokrasi, insan hakları dersleri veren Batı dünyası, kıyılarına yanaşan mültecileri, donanma gemileriyle ablukaya almaktadır. Türkiye ise, tüm dünyaya insanlık dersi vermekte binlerce Arap, Kürt, Çerkez, Türkmen milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Berk, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük devlet olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Anadolu insanının Batı'dan merhamet, insanlık dersi almaya ihtiyacı yoktur. Biz bir olmaya, diri olmaya devam edeceğiz. Bizleri kimse oyunlarına figüran yapamayacak. Kim olduğumuzu, nerede durduğumuzu kimseden öğrenmeye ihtiyacımız yok. Bizler Anadolu halkı, Türk, Kürt, Arap, Çerkez... Suriye'deki kardeşlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Orta Doğu'da barış ABD'nin, İsrail'in ve Avrupa'nın eseri değil, bizlerin eseri olacaktır. Kazanan Orta Doğu'nun kadim halkları Araplar, Çerkezler, Kürtler, Türkler olacak, Batı'nın piyonları bir kez daha kaybedecektir."

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