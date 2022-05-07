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  • Cerrahi maske içinde kopya düzeneği bulundu: 4 şüpheli gözaltına alındı
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Cerrahi maske içinde kopya düzeneği bulundu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, polisin bir araçta yaptığı aramada cerrahi maske içerisinde kurulmuş kopya düzeneği bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA7 Mayıs 2022 Cumartesi 07:02 - Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü ile Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlileri, şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. "6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Hizmetleri Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında bir araçta yapılan aramada, sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı değerlendirilen cerrahi maske içerisine kurulmuş bir adet iletişim/haberleşme düzeneği, bir adet kulak içi gizli kulaklık ve kopya düzeneğinde kullanılmak üzere çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli şahısla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • kopya düzeneği
  • cerrahi maske

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