02 Nisan 2020 Perşembe 18:40 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 18:45

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz'ü koronavirüs nedeniyle kaybettik" dedi.

Bakan Koca "Kovid-19, çok sayıda hekim yetiştirmiş bir hocamızı bizden aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz’ü kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, Tıp Camiamızın başı sağ olsun." dedi.

