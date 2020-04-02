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Bakan Koca acı haberi verdi:Koronavirüs nedeniyle bir Profesörümüzü daha kaybettik

Bakan Koca: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybettik

02 Nisan 2020 Perşembe 18:40 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 18:45
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Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz'ü koronavirüs nedeniyle kaybettik" dedi.

Bakan Koca "Kovid-19, çok sayıda hekim yetiştirmiş bir hocamızı bizden aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz’ü kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, Tıp Camiamızın başı sağ olsun." dedi.

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