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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi için tarih belli oldu

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin bazı bölümleri bayram sonrasında yeni yerleşkesine taşınacak.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 19:20 - Güncelleme:
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi için tarih belli oldu
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin bazı bölümleri, Ramazan Bayramı'nın ardından Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde hizmet verecek.

Depreme dayanıklılık araştırması sonucunda tahliye edilmesi kararlaştırılan fakültenin taşınmasına ilişkin Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde hastane yönlendirme toplantısı yapıldı.

Bu kapsamda, Ramazan Bayramı sonrası fakültenin yataklı tedavilerinin büyük kısmının ve her birimden bir polikliniğinin yeni yerleşkede hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, diğer poliklinikler ile eğitim faaliyetleri ise Cerrahpaşa'da devam edecek.

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