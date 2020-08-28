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Cesedi boş arazide bulunmuştu! Katili tanıdık çıktı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 1 haftadır kayıp olarak arandıktan sonra boş arazide tüfekle vurulmuş halde ölü bulunan adamı, eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı.

İHA28 Ağustos 2020 Cuma 10:02 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 10:02
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19 Ağustos'ta kayıp müracaatı yapılan Y.A., bir hafta sonra Kayseri'nin Kırkgeçit Mahallesi Saldere mevkinde ormanlık alanda ensesinden tüfek ile vurulmuş halde bulunmuştu.

Kayseri Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen geniş çaplı araştırma ve soruşturma neticesinde; şüpheli olduğu tespit edilen Y.A.'nın eniştesi B.A. (38), olayda kullandığı tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

B.A., jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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